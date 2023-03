(Di sabato 18 marzo 2023) Ladi Parigi ha proibito per motivi di sicurezza gli assembramenti inde lae sugli Champs - Elysées e dintorni, dov'era in programma una nuovacontro la riforma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppePrada1 : RT @ultimoranet: #Francia, la prefettura di Parigi proibisce per motivi di sicurezza gli assembramenti in Place de la Concorde e sugli Cham… - novasocialnews : Francia: prefettura proibisce la protesta a Place Concorde - sefluctuat : RT @News24_it: Francia: prefettura proibisce la protesta a Place Concorde - News24_it : Francia: prefettura proibisce la protesta a Place Concorde - AngelaPuchetti : RT @MediasetTgcom24: Francia: la prefettura proibisce le proteste a Place de la Concorde #francia #parigi -

"Le persone che tenteranno di raggrupparsi saranno sistematicamente sgomberate dalla polizia" e potranno essere multate, si legge nella nota diramata dalla. ....l'approvazione del disegno di legge Nuove manifestazioni sono attese nel fine settimana in... Place de la Concorde vietata Ladi Parigi, intanto, ha proibito per motivi di sicurezza ...In un primo momento doveva farsi davanti allain corso Monforte ma viste le premesse, ... Secondo quanto trapelato, ci saranno compagini provenienti da, Spagna, Portogallo, Belgio e ...

Francia: prefettura proibisce la protesta a Place Concorde Tiscali Notizie

(ANSA) - PARIGI, 18 MAR - La prefettura di Parigi ha proibito per motivi di sicurezza gli assembramenti in Place de la Concorde e sugli Champs-Elysées e dintorni, dov'era in programma una nuova ...In Francia, la prefettura di Parigi ha proibito per motivi di sicurezza gli assembramenti in Place de la Concorde e sugli Champs-Elysées e dintorni, dove era in programma una nuova protesta contro la ...