Francia ancora in fiamme, nuova giornata di proteste per la riforma delle pensioni. Barricate, scontri e cassonetti bruciati – I video (Di sabato 18 marzo 2023) nuova giornata di protesta in Francia, dove oggi sabato 18 marzo, decine di migliaia di persone sono scese nelle piazze di molte città del Paese per protestare contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, approvata lo scorso 16 marzo senza passare dal Parlamento. Poche ore fa la prefettura di Parigi ha proibito per motivi di sicurezza gli assembramenti in Place de la Concorde e sugli Champs-Elysées e dintorni, dov'era in programma una nuova protesta. «Le persone che tenteranno di raggrupparsi saranno sistematicamente sgomberate dalla polizia e potranno essere multate», si legge nella nota diramata dalla prefettura. Ma il corteo non ha desistito. I cittadini che avrebbero dovuto prendere parte al raduno di di Place de la Concorde hanno ripiegato per Place ...

