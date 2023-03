Francesco Rocca: “18 marzo data indelebile nella memoria collettiva” (Di sabato 18 marzo 2023) Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. Rocca: “18 marzo data indelebile nella memoria collettiva”. “La data del 18 marzo 2020 rimarrà indelebile nella memoria degli italiani e del mondo intero. L’immagine dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime stroncate da un virus allora ancora sconosciuto, racchiuderà per sempre il dramma della pandemia da Covid-19”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Lo smarrimento e l’incertezza iniziali hanno lasciato in breve tempo spazio a una reazione tenace e orgogliosa, fatta di scelte collettive e comportamenti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023) Giornata Nazionale indelle vittime dell’epidemia da Coronavirus.: “18”. “Ladel 182020 rimarràdegli italiani e del mondo intero. L’immagine dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime stroncate da un virus allora ancora sconosciuto, racchiuderà per sempre il dramma della pandemia da Covid-19”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio,. “Lo smarrimento e l’incertezza iniziali hanno lasciato in breve tempo spazio a una reazione tenace e orgogliosa, fatta di scelte collettive e comportamenti ...

