Francesco riceve i rifugiati giunti in Europa con i corridoi umanitari: 'Grazie ai governi che li accolgono' - In 5 anni ne sono arrivati 6mila Grazie alla Comunità di Sant'Egidio, quasi nulla rispetto a quelli che rischiano con le traversate. Il Papa: Naufragio di Cutro non doveva avvenire'

