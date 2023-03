Francesca Fagnani fa tremare la Rai | all' ultima puntata di Belve

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) Di, la trasmissione condotta dasu Rai 2 e ora in prima serata, si continua a parlare senza soluzione di continuità. Non solo perché le interviste sono oggettivamente belle, graffianti, appassionanti. Ma perché in quello studio, anche se il format è registrato, accade di tutto. E quel che accade determina polemiche che si fanno sentire a lungo. Si pensi, in tempi recentissimi, per esempio alla vicenda legata a Heather Parisi: al termine dell'intervista concessa alla, ecco che è stata fermata negli studio dall'ufficiale giudiziario, chiamato dall'agente televisivo Lucio Presta. Già, Presta aveva vinto una causa contro la ballerina e lei non lo aveva mai pagato. Dunque, ha agito con le cattive: Heather Parisi ha firmato un assegno direttamente nei camerini e, per ovvie ragioni, la ...