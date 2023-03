Frana di Casamicciola, a breve riaprirà piazza Bagni (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCasamicciola si avvia verso la normalità dopo la devastazione provocata dalla alluvione di fine novembre scorso: con una ordinanza emanata dal commissariato all’emergenza Frana ieri è stata disposta la nuova zonizzazione di piazza Bagni, uno dei maggiori centri turistici del comune isolano inserita tra le zone a rischio idrogeologico subito dopo l’alluvione. Grazie ai lavori di messa in sicurezza e rigenerazione, l’area che comprende 70 edifici e 11 attività economiche e produttive (tra cui alcuni degli stabilimenti termali fra i più antichi dell’isola potrà recuperare i servizi ed il decoro necessari anche a far ripartire le attività turistiche e commerciali e questo a seguito delle mutate condizioni di sicurezza determinate dai lavori eseguiti, tra i quali la pulitura e disostruzione degli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutisi avvia verso la normalità dopo la devastazione provocata dalla alluvione di fine novembre scorso: con una ordinanza emanata dal commissariato all’emergenzaieri è stata disposta la nuova zonizzazione di, uno dei maggiori centri turistici del comune isolano inserita tra le zone a rischio idrogeologico subito dopo l’alluvione. Grazie ai lavori di messa in sicurezza e rigenerazione, l’area che comprende 70 edifici e 11 attività economiche e produttive (tra cui alcuni degli stabilimenti termali fra i più antichi dell’isola potrà recuperare i servizi ed il decoro necessari anche a far ripartire le attività turistiche e commerciali e questo a seguito delle mutate condizioni di sicurezza determinate dai lavori eseguiti, tra i quali la pulitura e disostruzione degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorrNazionale : Frana #Ischia, geologi dalla #Toscana per i sopralluoghi agli edifici. Fanno parte delle squadre di rilevatori per… - teleischia : CASAMICCIOLA. SABATO MATTINA CARMELA RESCIGNO (LEGA) SUI LUOGHI DELLA FRANA - napolicittametr : Metronapoli - Frana di Casamicciola, firmata l’Ordinanza che disciplina le modalità attuative degli interventi del… - giornaleprociv : #Frana #Ischia. Pubblicato l'avviso per il sito di stoccaggio ?? - cronachecampane : Frana Casamicciola, avviso per sito stoccaggio provvisorio materiale -