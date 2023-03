FOTO: Drastico cambio di look per Cameron Grimes, si avvicina il main roster? (Di sabato 18 marzo 2023) La Superstar di NXT Cameron Grimes è, da qualche tempo, uno dei maggiori indiziati ad un imminente passaggio al main roster. L’ex North American Champion non appare ad NXT da diverso tempo ed in particolare dallo scorso mese di novembre quando venne sconfitto da Joe Gacy. Il suo ultimo match risale allo scorso febbraio quando prese parte ad un Dark Match di SmackDown. Un paio di mesi fa anche una apparizione in un segmento di backstage di Raw. Nuovo look Non è la prima volta che la star di NXT cambiano il loro look in vista del passaggio al main roster. Così è stato, ad esempio, per GUNTHER, il quale ha perso diversi chili. La stessa cosa sta accadendo a Cameron Grimes. In una recente FOTO ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 marzo 2023) La Superstar di NXTè, da qualche tempo, uno dei maggiori indiziati ad un imminente passaggio al. L’ex North American Champion non appare ad NXT da diverso tempo ed in particolare dallo scorso mese di novembre quando venne sconfitto da Joe Gacy. Il suo ultimo match risale allo scorso febbraio quando prese parte ad un Dark Match di SmackDown. Un paio di mesi fa anche una apparizione in un segmento di backstage di Raw. NuovoNon è la prima volta che la star di NXT cambiano il loroin vista del passaggio al. Così è stato, ad esempio, per GUNTHER, il quale ha perso diversi chili. La stessa cosa sta accadendo a. In una recente...

