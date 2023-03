Forza Italia, Martusciello: Grande apertura alla società civile (Di sabato 18 marzo 2023) “La Grande apertura di Forza Italia alla società civile sarà la Grande novità dei prossimi mesi”. Lo ha detto il coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, Fulvio Martusciello, parlando a margine di un appuntamento elettorale che si è tenuto oggi a Napoli in vista delle prossime amministrative alla presenza del ministro Antonio Tajani e di diversi parlamentari. In vista del prossimo appuntamento elettorale Martusciello ha detto che il partito “ha fatto scelte con largo anticipo, non ripetendo gli errori che sono stati fatti negli anni passati e cercando di trovare l’accordo con gli alleati, scegliendo persone che hanno la nostra idea politica oppure che ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) “Ladisarà lanovità dei prossimi mesi”. Lo ha detto il coordinatore regionale della Campania di, Fulvio, parlando a margine di un appuntamento elettorale che si è tenuto oggi a Napoli in vista delle prossime amministrativepresenza del ministro Antonio Tajani e di diversi parlamentari. In vista del prossimo appuntamento elettoraleha detto che il partito “ha fatto scelte con largo anticipo, non ripetendo gli errori che sono stati fatti negli anni passati e cercando di trovare l’accordo con gli alleati, scegliendo persone che hanno la nostra idea politica oppure che ...

