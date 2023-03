Formula 1, qualifiche GP Arabia Saudita: Verstappen esce in Q2. Perez in pole (Di sabato 18 marzo 2023) Al via le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, in quello che è il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. La Ferrari di Leclerc e Sainz è chiamata al riscatto dopo quello che si è rivelato un debutto al di sotto delle aspettative nel Bahrain. Decisivi per la griglia di partenza della gara di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) Al via ledel GP dell’, in quello che è il secondo appuntamento del Mondiale di1 2023. La Ferrari di Leclerc e Sainz è chiamata al riscatto dopo quello che si è rivelato un debutto al di sotto delle aspettative nel Bahrain. Decisivi per la griglia di partenza della gara di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????? ???????? ???? ?????????????? ???? ?????? ?????? ?????? Alonso in prima fila, Leclerc partirà 12° I risultati ? - SkySportF1 : ??????????????????: ?????? ????° ?????????????????? ?????? ???? ?????? ???????????????????? LIVE ? - SkySportF1 : ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ??… - SkyTG24 : Formula 1, le qualifiche del Gp in Arabia Saudita: pole a Perez - sonoantobozz : Riassunto delle qualifiche di Charles: -Fa un giro della Madonna con un carro funebre -Ha messo letteralmente le pa… -