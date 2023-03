Formula 1, GP Arabia Saudita: gli highlights delle qualifiche (Di sabato 18 marzo 2023) Nelle qualifiche del GP d'Arabia Max Verstappen è rimasto appiedato in Q2 per un problema al semiasse destro e domani scatterà 15°. Il team ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Nelledel GP d'Max Verstappen è rimasto appiedato in Q2 per un problema al semiasse destro e domani scatterà 15°. Il team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????? ???????? ???? ?????????????? ???? ?????? ?????? ?????? Alonso in prima fila, Leclerc partirà 12° I risultati ? - SkySportF1 : ??????????????????: ?????? ????° ?????????????????? ?????? ???? ?????? ???????????????????? LIVE ? - SkySportF1 : Perez 2^ pole in carriera, sempre a Jeddah Alonso in 1^ fila, Verstappen 15°, Leclerc 12° in griglia ?… - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: Perez 2^ pole in carriera, sempre a Jeddah Alonso in 1^ fila, Verstappen 15°, Leclerc 12° in griglia ? - paoloangeloRF : La ricostruzione del sabato da incubo di Verstappen. FOTO e VIDEO -