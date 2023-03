Formula 1 | GP Arabia Saudita è pole per Perez | “Peccato per Max”

(Di sabato 18 marzo 2023) Sergiosi conferma in, dopo quanto accaduto l’anno scorso. Una grande velocità quella della Red Bull che dovrebbe portare alla vittoria il messicano, considerando che Verstappen, a causa di un problema al semiasse, sarà in 15ma casella. Leclerc, secondo in questo time-attack, sarà 12° a causa della penalità, ma sarà da vedere il sui passo gara. Deludente la prestazione di Sainz, che sarà quarto in griglia, e molto distante dalle prestazioni di Leclerc. Sorprendente Piastri con la McLaren, che sarà ottavo.(Red Bull) 1’28?265 Leclerc (Ferrari) 1’28??420 Alonso (Aston Martin) 1’28?730 Russell (Mercedes) 1’28?857 Sainz (Ferrari) 1’28?931 Stroll (Aston Martin) 1’28?945 Ocon (Alpine) 1’29?078 Hamilton (Mercedes) 1’29?223 Piastri (McLaren) 1’29?243 Gasly (Alpine) 1’29?357 Hulkenberg (Haas) ...

Sergio Perez, su Red Bull, partirà in pole position nel Gp dell'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di F1 2023. Il messicano, che ha fatto segnare il tempo di 1.28.265, avrà al suo fianco in prima fila Fernando Alonso, con l'Aston Martin. Charles ... ma solo dalla seconda posizione in giù, alla fine a mancare è stato proprio il poleman annunciato, l'uomo che sin dal venerdì mattina aveva completamente dominato la scena in Arabia Saudita: Max ...

Sembra di essere tornati nel periodo di dominio totale della Mercedes, con Max Verstappen nei panni di Lewis Hamilton e Sergio Perez in quelli di Valtteri Bottas. La Red Bull-Honda ...Cinque decimi al giro. Questo è il gap che racchiude il passo gara di cinque team di Formula1 durante le prove libere del GP d’Arabia Saudita 2023. Uno scenario bello, intrigante che però oltre alla f ...