Formia Pastificio Paone | incontro in Regione per la proroga di sei mesi della cassa integrazione

(Di sabato 18 marzo 2023)– Sbloccata nei giorni scorsi la trattativa per tentare la vendita delle due linee di produzione e dei marchi industriali e per la cessione degli attuali organici, la crisi economico ed occupazionale delè stata al centro di un primotenutosi in videoconferenza promossa dalla direzione “Lavoro, formazione e politiche per l’occupazione” L'articolo Temporeale Quotidiano.

FORMIA – Il buon senso è prevalso. La "Domenico Paone spa" ha avviato la procedura per il tenativo di vendita delle due linee di produzione del pastificio di Formia e dei marchi industriali e per la c ...