Formello (Roma), la consigliera Anna Stella e le armi e i detonatori trovati a casa sua e del marito: «Sono della 'ndrangheta»

Qualche giorno fa a Formello è stato arrestato Domenico Verbicaro, marito di Anna Stella, consigliera che siede tra i banchi della maggioranza nel piccolo comune a pochi chilometri da Roma. Lo scorso 4 marzo i carabinieri si sono presentati nella loro villa a Praticciolo. E hanno trovato detonatori per bombe al tritolo e munizioni per fucili. Verbicato ha provato a nascondere le armi in giardino. Non ha dato alcuna spiegazione su quello che gli è stato trovato in casa. Il sospetto degli inquirenti è che tutto possa essere legato ad alcun clan di 'ndrangheta. Anna Stella è stata eletta in consiglio comunale nel giugno 2022 con la lista civica di ...

