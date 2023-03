Formazioni ufficiali Udinese-Milan | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 18 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la ventisettesima giornata di. Lo scorso turno di campionato la squadra di Sottil è finalmente riuscita a tornare al successo, ma in casa questo non arriva invece da mesi. Sicuramente non sarà facile contro il, che però deve fare a meno dello squalificato Giroud. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.