Formazioni ufficiali Monza-Cremonese | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 18 marzo 2023) Alle 15.00 scenderanno in campoin un match valido per l’anticipo di questo sabato di Serie A. LeEcco ledi(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna.Allenatore: Palladino.(3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Okereke, Tsadjout.Allenatore: Ballardini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

