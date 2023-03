Follia al pronto soccorso, marocchino ubriaco aggredisce i medici con un bisturi (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — L’ennesimo straniero, in questo caso un marocchino, che devasta una struttura ospedaliera e aggredisce il personale medico perché, a suo dire, non viene curato abbastanza velocemente. La già disastrata sanità pubblica italiana è spesso teatro di aggressioni a personale medico e ospedaliero da parte di parenti infuriati e di soggetti che spesso negli ospedali trovano sfogo ideale alle loro frustrazioni. E mentre si fa un gran parlare di malasanità, di violenza nelle corsie e di situazioni limite nel cuore di ogni pronto soccorso, si parla assai meno di chi ponga in essere certi atti di violenza. Spesso, infatti si tratta di stranieri, non raramente clandestini che utilizzano il pronto soccorso come surrogato del medico di base, ingolfando le corsie e i tempi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — L’ennesimo straniero, in questo caso un, che devasta una struttura ospedaliera eil personale medico perché, a suo dire, non viene curato abbastanza velocemente. La già disastrata sanità pubblica italiana è spesso teatro di aggressioni a personale medico e ospedaliero da parte di parenti infuriati e di soggetti che spesso negli ospedali trovano sfogo ideale alle loro frustrazioni. E mentre si fa un gran parlare di malasanità, di violenza nelle corsie e di situazioni limite nel cuore di ogni, si parla assai meno di chi ponga in essere certi atti di violenza. Spesso, infatti si tratta di stranieri, non raramente clandestini che utilizzano ilcome surrogato del medico di base, ingolfando le corsie e i tempi di ...

