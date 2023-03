Fns Cisl Lazio: carceri Lazio tra aggressione e carenze di personale (Di sabato 18 marzo 2023) Tutte le organizzazioni sindacali territoriali della polizia penitenziaria di Viterbo hanno organizzato una manifestazione per lunedì 20 marzo in piazza del Plebiscito a Viterbo -di fronte alla prefettura -per denunciare le principali problematiche con cui ogni giorno devono fare i conti tra cui la carenza di personale. Manifestazione che si aggiunge a quella indetta , anche, a livello Regionale da tutte le sigle sindacali Fns Cisl, Sappe ,Uilpa, Uspp, SinaPPe, Osapp e Fp Cgil,- che si svolgerà a Roma lunedì 27 davanti all’istituto penitenziario di Regina Coeli. Attualmente gli istituti che hanno la maggiore carenza di personale di polizia penitenziaria sono gli istituti di Regina Coeli ( -34%) Cassino (- 33%) NC Rieti ( -28%) Velletri ( -27%) CR Rebibbia (- 25%) Viterbo( -21%) a tale data vanno aggiunti , anche, gli Istituti CC ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023) Tutte le organizzazioni sindacali territoriali della polizia penitenziaria di Viterbo hanno organizzato una manifestazione per lunedì 20 marzo in piazza del Plebiscito a Viterbo -di fronte alla prefettura -per denunciare le principali problematiche con cui ogni giorno devono fare i conti tra cui la carenza di. Manifestazione che si aggiunge a quella indetta , anche, a livello Regionale da tutte le sigle sindacali Fns, Sappe ,Uilpa, Uspp, SinaPPe, Osapp e Fp Cgil,- che si svolgerà a Roma lunedì 27 davanti all’istituto penitenziario di Regina Coeli. Attualmente gli istituti che hanno la maggiore carenza didi polizia penitenziaria sono gli istituti di Regina Coeli ( -34%) Cassino (- 33%) NC Rieti ( -28%) Velletri ( -27%) CR Rebibbia (- 25%) Viterbo( -21%) a tale data vanno aggiunti , anche, gli Istituti CC ...

