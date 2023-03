Flat tax sulle mance: il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva (Di sabato 18 marzo 2023) Flat tax sulle mance: con la pubblicazione della risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali tramite l’utilizzo del modello F24. La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023)tax: con la pubblicazione della risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione dei codiciper ilsul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali tramite l’utilizzo del modello F24. La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : “DAI CHE FORSE LI ABBIAMO FREGATI ANCORA”. Thread - ma meglio sarebbe dire preghiera - per non cadere nell’enorme t… - BentivogliMarco : Conte attacca la flat tax approvata dal Governo Conte. - marattin : Noi siamo fatti così. Basta leggere una parola buttata lì a caso, senza alcun effetto giuridico né lo straccio di u… - rosgresian : RT @Marco_dreams: Riforma fiscale epocale? ?? Flat tax Tagli IRPEF, Ires, etc. Via IVA da beni primari Meno controlli su evasione. Ok, non d… - viola_5_ : @aparadoyaparado @GuidoCrosetto E in più alla famiglia cerea e simili stanno facendo il regalo della flat tax, figurati se lo fanno pagare! -