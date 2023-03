Fisco | Paglia Si | ' delega fiscale spolpa lavoro dipendente'

(Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "In Italia lavoratori dipendenti ed ex lavoratori dipendenti pagano l'85% dell'Irpef complessiva. Eppure non dispongono normalmente di grandi patrimoni, hanno redditi sempre più insufficienti e pensioni appena sufficienti a vivere una vecchiaia dignitosa, quando non indispensabili a supportare le necessità quotidiane di figli e nipoti". Così Giovannidi Sinistra Italiana in un intervento su Il Manifesto. "Qualsiasi riformadovrebbe avere come primo obiettivo il riequilibrio del carico, per ridurre le imposte sula medio e basso reddito. La destra con lasceglie invece di andare in direzione opposta a quella necessaria. Un errore ulteriore dell'esecutivo - prosegue l'esponente ...

