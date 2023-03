Fisco, Landini: non ci fermeremo, non escludiamo lo sciopero (Di sabato 18 marzo 2023) Il leader della Cgil, Maurizio Landini, ribadisce la sua contrarietà alla delega fiscale. "Non siamo più disponibili ad accettare l'idea di un sistema fiscale che continua a gravare su lavoratori ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Il leader della Cgil, Maurizio, ribadisce la sua contrarietà alla delega fiscale. "Non siamo più disponibili ad accettare l'idea di un sistema fiscale che continua a gravare su lavoratori ...

