(Di sabato 18 marzo 2023) Il segretario generale della Cgil, riconfermato per altri quattro anni, chiude il XIX Congresso della Cgil a Rimini e boccia ile l’autonomia differenziata. «La ricchezza la crea il lavoro, non l'impresa»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OssaniAnna : RT @LaStampa: Fisco, Landini: “Pronti allo sciopero, prossima settimana incontro con Cisl e Uil” - ZenatiDavide : Fisco, Landini: “Pronti allo sciopero, prossima settimana incontro con Cisl e Uil”: Maurizo Landini chiude il congr… - infoitinterno : Fisco, Landini a Meloni: “Pronti allo sciopero. Prossima settimana incontro con Cisl e Uil” - askanews_ita : #Landini a #Meloni: la ricchezza la produce chi lavora. Pronti allo #sciopero contro la #delegafiscale… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Fisco, Landini: “Pronti allo sciopero, prossima settimana incontro con Cisl e Uil” -

Dai migranti al, cosa ha dettoPer la chiusura del XIX congressosale sul palco con la felpa rossa della Cgil e parla alla platea, commosso, ed emozionato. " Nessuno si impegna ...Mauriziochiude il XIX Congresso a Rimini che lo riconferma segretario generale della Cgil per altri quattro anni. "Siamo uomini e donne libere che credono in quello che fanno", dicecommosso e di nuovo a suo agio nella felpa rossa: "Nessuno si impegna nel sindacato perché è un mestiere, ma perché pensiamo che si possa cambiare la situazione". Autonomia differenziata ...Il numero uno del sindacato chiude la quattro giorni di congresso a Rimini e promette battaglia sui temi al centro dell'agenda di governo Prima dell'inizio del suo intervento, l'omaggio "ai compagni e ...

Fisco, Landini a Meloni: “Pronti allo sciopero. Prossima settimana incontro con Cisl e Uil” La Stampa

La delega sul fisco non è piaciuta per nulla ai sindacati – per usare ... Con il governo e la presidente del Consiglio c'è una "diversità molto profonda, molto consistente", ha detto Landini sul palco ...Maurizio Landini lo dice chiaro aprendo l’intervento di chiusura della tre giorni riminese: con il governo c’è «una diversità molto profonda, molto consistente. Per tutto il sindacato italiano non c’è ...