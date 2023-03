Fischi (Di sabato 18 marzo 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #cgil #meloni #salvini #berlusconi #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #cgil #meloni #salvini #berlusconi #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Al congresso #Cgil i fischi se li prende #Calenda. Mentre in Italia si parla di salario minimo, #Renzi prepara la v… - TgLa7 : #CongressoCgil2023 @CarloCalenda risponde ai fischi del pubblico: 'Ahò rega' volete che ve racconto 'all you need i… - elio_vito : Ostentando la cena, i festeggiamenti, i canti, non hanno voluto mostrare di essere uniti, hanno voluto mostrare que… - mydagosan : @Antonella_O_O Un 'like' ai fischi - Apapi_84 : RT @NatangeloM: Fischi - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #cgil #meloni #salvini #berlusconi @f… -