Firenze | furti in hotel e ristorante Arrestata 42enne

Una, fiorentina, già nota alle forze dell'ordine, indagata per furto aggravato e tentato furto aggravato, in relazione ad alcuni episodi dicommessi a, i più all'interno di undel centro storico, è statadai Carabinieri

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire alla donna che avrebbe commesso diversi colpi ai danni di una struttura vicino a Ponte vecchio

Furti in Hotel a Firenze, arrestata ladra seriale LA NAZIONE

FIRENZE – Una 42enne, fiorentina, già nota alle forze dell’ordine, indagata per furto aggravato e tentato furto aggravato, in relazione ad alcuni episodi di furti commessi a Firenze, i più all’interno ...in relazione a più episodi di furti commessi a Firenze, i più all’interno di un noto hotel del centro storico. Giovedì 16 marzo i Carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno dato esecuzione ...