Fiorentina, Italiano: “Contro il Lecce una battaglia, non vogliamo fermarci” (Di sabato 18 marzo 2023) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla viglia del match di campionato Contro il Lecce. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Contro il Lecce ci aspetta un’altra battaglia ma siamo in un momento positivo e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Dal punto di vista mentale la squadra sta bene perché vincere sempre bello e aiuta a smaltire la fatica. Le rotazioni ci stanno aiutando e mi auguro sarà così anche domani Contro un avversario che verrà qui per metterci in difficoltà”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Il tecnico della, Vincenzo, ha parlato alla viglia del match di campionatoil. Queste le sue parole in conferenza stampa: “ilci aspetta un’altrama siamo in un momento positivo e non abbiamo alcuna intenzione di. Dal punto di vista mentale la squadra sta bene perché vincere sempre bello e aiuta a smaltire la fatica. Le rotazioni ci stanno aiutando e mi auguro sarà così anche domaniun avversario che verrà qui per metterci in difficoltà”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luisgardelli2 : RT @SoyCalcio_: ???? CASI se dio el pleno italiano en Europa: ?? Champions: ? Milan ? Inter ? Napoli ?? Europa League: ? Juventus ? Roma ??… - sportface2016 : Fiorentina, #Italiano: “Contro il Lecce una battaglia, non vogliamo fermarci” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'E' un momento positivo, non vogliamo fermarci' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'E' un momento positivo, non vogliamo fermarci' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'E' un momento positivo, non vogliamo fermarci' -