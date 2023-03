Fine dell'allarme fascismo. Ora serve un'alternativa (Di sabato 18 marzo 2023) La Cgil offre il palco a Meloni e riconosce la sua legittimazione democratica. Viva la Costituzione che ha normalizzato Grillo e pure il governo più a destra della storia repubblicana. Un bene anche per Schlein, che adesso deve contrapporre un programma convincente Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 marzo 2023) La Cgil offre il palco a Meloni e riconosce la sua legittimazione democratica. Viva la Costituzione che ha normalizzato Grillo e pure il governo più a destraa storia repubblicana. Un bene anche per Schlein, che adesso deve contrapporre un programma convincente

