Figli di coppie gay | a Roma in sei mesi solo una decina di trascrizioni

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 marzo 2023) In quasi seiCapitale ha trattato in tutto unadi casi didi atti di nascita di bambini diomoaffettive, a fronte di una platea di circa 14mila nati nello stesso periodo di tempo (0,8%). Tra il 1 ottobre del 2022 e il 15 marzo scorso, infatti, secondo i dati del Campidoglio, si registrano in esecuzione di sentenza due casi didi atto di nascita da coppia omoaffettiva per entrambi i genitori (‘biologico’ e ‘d’intenzione’ secondo la terminologia usata dagli uffici) con appello pendente dell’Avvocatura dello stato. Rispetto invece alleparziali, cioèdel genitore biologico o genetico i casi sono stati sei; in un caso c’è stato un rifiuto di trascrizione anche...