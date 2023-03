“Figli da coppie omogenitoriali? Diritti negati Il giudice che deve decidere sulle revoche delle iscrizioni può discostarsi dalla Cassazione”

(Di sabato 18 marzo 2023) La strada deiomosessuali è lastricata di sentenze della Consulta che, nel corso degli anni, hanno permesso di fare passi avanti nei principi di uguaglianza. Ma i tanti inviti, spesso moniti della Corte costituzionale a colmare il “vuoto” normativo sulla genitorialità di questeè ancora tutto lì ed è diventato come un baratro dopo la sentenza, a sezioni Unite del 30 dicembre della, che ha respinto il ricorso di una coppia di padri, con uno nato in Canada, che chiedevano l’iscrizione all’anagrafe. E così a Milano la procura, su sollecitazione della Prefettura, ha chiesto la revoca di quattroper tredi mamme e una coppia di papà i cui ricorsi verranno discussi ai primi di maggio ...

- In piazza ci saranno anche i 5 Stelle con l'ex sindaca Chiara Appendino, la prima a registrare idellegay, e la senatrice Alessandra Maiorino ma non interverrà il leader del Movimento, Giuseppe ...... che del festival cinematografico è direttrice, e che non perde occasione per schierarsi contro il recente stop imposto alle registrazioni deidelleomogenitoriali. Lo fa con una canzone,..."Con i provvedimenti che impediscono il riconoscimento deidiomogenitoriali la destra al governo si assume la responsabilità di privare quei bambini del diritto a essere tutelati da entrambi i genitori. La destra, ancora una volta, mette la ...

Una coppia Lgbt: Senza registrazione all'anagrafe i nostri figli non possono essere curati Fanpage.it

Così l'attivista per i diritti lgbtq+ Francesca Pascale a Otto e mezzo su La7, in merito alla manifestazione per i figli di coppie omogenitoriali in programma a Milano. «È un problema di questa ...Continua a dividere la decisione di sospendere le registrazioni alla nascita per i figli delle coppie omosessuali, e, a distanza di 24 ore dalla manifestazione che domani – 18 marzo – si terrà a ...