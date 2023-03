Figli coppie gay, Schlein: “Già pronta una legge per il Parlamento” (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO – “È già pronta una legge per il Parlamento, preparata e scritta assieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno e alla rete Lenford. Saremo al loro fianco come in piazza anche in Parlamento”. E’ quanto ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine della manifestazione, a Milano, contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita dei Figli di coppie omogenitoriali. La società, ha aggiunto Schlein, “si rende conto che contro questi bambini e bambine crudelmente si sono scagliati coloro che oggi governano il paese, ma sono bimbi come tutti e vanno già nelle nostre scuole, stanno crescendo nelle nostre comunità. Non c’è alcuna ragione di negare il loro riconoscimento, il loro diritto all’esistenza in questa comunità. Andremo avanti ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO – “È giàunaper il, preparata e scritta assieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno e alla rete Lenford. Saremo al loro fianco come in piazza anche in”. E’ quanto ha detto Elly, segretaria del Pd, a margine della manifestazione, a Milano, contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita deidiomogenitoriali. La società, ha aggiunto, “si rende conto che contro questi bambini e bambine crudelmente si sono scagliati coloro che oggi governano il paese, ma sono bimbi come tutti e vanno già nelle nostre scuole, stanno crescendo nelle nostre comunità. Non c’è alcuna ragione di negare il loro riconoscimento, il loro diritto all’esistenza in questa comunità. Andremo avanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : I figli delle coppie omogenitoriali devono avere pari diritti. Il percorso intrapreso dal Comune di Milano dovrebbe… - emmabonino : La manifestazione di oggi contesta la circolare del Ministro degli interni contro il riconoscimento dei figli di co… - bendellavedova : Domani sarò in piazza a Milano: la registrazione all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali è un fatto di c… - PaolaTacconi : RT @Virus1979C: Saraceno: “Discriminando i figli di coppie omosessuali si torna all’idea retrograda del ‘figlio illegittimo'”. https://t.co… - SettimoRosso : RT @Agenzia_Ansa: Migliaia di penne alzate al cielo in piazza Scala a Milano per chiedere diritti per i figli e le figlie delle coppie dei… -