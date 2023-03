Fifa 23 Obiettivo Gioca per vincere (Di sabato 18 marzo 2023) Scopriamo insieme come completare l’Obiettivo Gioca per vincere che permette di ottenere come premi: Danjuma Fuoriclasse FUT McGeady Fuoriclasse FUT Bahebri Fuoriclasse FUT Un pacchetto Squadra super prestito che contiene gli 11 Giocatori presenti nell’immagine in presito per 99 partite Ogni singolo Obiettivo permette poi di sbloccare la versione potenziata degli altri 7 Giocatori FUT Ballers! Gioca con stile Numero di sfide da completare:13 Scadenza: 8 aprile Premio finale: 1x Fuoriclasse FUT Mount Non scambiab. GiochiamoGioca una partita in qualsiasi modalità di FUT.1x PACK GETTONE DRAFT Non scambiab.1x 300 XP Mischia le squadre IGioca una partita in modalità Draft offline o online.1x PACK ... Leggi su imiglioridififa (Di sabato 18 marzo 2023) Scopriamo insieme come completare l’perche permette di ottenere come premi: Danjuma Fuoriclasse FUT McGeady Fuoriclasse FUT Bahebri Fuoriclasse FUT Un pacchetto Squadra super prestito che contiene gli 11tori presenti nell’immagine in presito per 99 partite Ogni singolopermette poi di sbloccare la versione potenziata degli altri 7tori FUT Ballers!con stile Numero di sfide da completare:13 Scadenza: 8 aprile Premio finale: 1x Fuoriclasse FUT Mount Non scambiab. Giochiamouna partita in qualsiasi modalità di FUT.1x PACK GETTONE DRAFT Non scambiab.1x 300 XP Mischia le squadre Iuna partita in modalità Draft offline o online.1x PACK ...

