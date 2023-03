Fiera di San Giuseppe, visite guidate e commedie: il week-end in provincia (Di sabato 18 marzo 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera di San Giuseppe a Gandino, visite guidate in diverse località e commedie dialettali. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 18 e domenica 19 marzo. ALBINO – Albino ricorda le vittime del Covid – Albino classica: il programma dell’edizione 2023 ALZANO LOMBARDO – “Luminosa”, inno alla vita per onorare la memoria dei defunti di Covid – Pandemonium Teatro: gli spettacoli nel fine-settimana CAMERATA CORNELLO – Visita per bambini a Cornello dei Tasso CLUSONE – Rassegna Corale Città di Clusone CURNO – “Nowruz”, festa di primavera a Curno GANDINO – A Gandino torna la Fiera di San Giuseppe LEFFE – Apertura del Museo del Tessile ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 marzo 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano ladi Sana Gandino,in diverse località edialettali. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 18 e domenica 19 marzo. ALBINO – Albino ricorda le vittime del Covid – Albino classica: il programma dell’edizione 2023 ALZANO LOMBARDO – “Luminosa”, inno alla vita per onorare la memoria dei defunti di Covid – Pandemonium Teatro: gli spettacoli nel fine-settimana CAMERATA CORNELLO – Visita per bambini a Cornello dei Tasso CLUSONE – Rassegna Corale Città di Clusone CURNO – “Nowruz”, festa di primavera a Curno GANDINO – A Gandino torna ladi SanLEFFE – Apertura del Museo del Tessile ...

