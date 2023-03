Fiamme in un parcheggio delle Poste a Roma, 16 auto distrutte (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Fiamme nella notte nel parcheggio delle Poste Italiane in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, periferia di Roma. distrutte dal rogo 16 autovetture di proprietà di Poste. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Nessuna pista è esclusa dalla polizia per l'incendio ma è troppo presto per avere certezze. Non è, tra l'altro, il primo episodio simile avvenuto quest'anno: a fine gennaio erano stati dati alle Fiamme alcuni veicoli parcheggiati nella sede Telecom di via Val di Lanzo, zona Conca d'Oro. In quel caso l'atto era stato rivendicato dagli anarchici, in protesta contro il regime del 41 bis in cui è detenuto ... Leggi su agi (Di sabato 18 marzo 2023) AGI -nella notte nelItaliane in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, periferia didal rogo 16vetture di proprietà di. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Nessuna pista è esclusa dalla polizia per l'incendio ma è troppo presto per avere certezze. Non è, tra l'altro, il primo episodio simile avvenuto quest'anno: a fine gennaio erano stati dati allealcuni veicoli parcheggiati nella sede Telecom di via Val di Lanzo, zona Conca d'Oro. In quel caso l'atto era stato rivendicato dagli anarchici, in protesta contro il regime del 41 bis in cui è detenuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ancora ignote le cause, sul posto le Forze dell'ordine: distrutte tutte le auto appartenenti a Poste Italiane - sulsitodisimone : Fiamme in un parcheggio delle Poste a Roma, 16 auto distrutte - PorcuPasqualina : RT @RaiNews: Ancora ignote le cause, sul posto le Forze dell'ordine: distrutte tutte le auto appartenenti a Poste Italiane - AlePizzuti : RT @RaiNews: Ancora ignote le cause, sul posto le Forze dell'ordine: distrutte tutte le auto appartenenti a Poste Italiane - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Ancora ignote le cause, sul posto le Forze dell'ordine: distrutte tutte le auto appartenenti a Poste Italiane -