Feyenoord-Roma, minacce degli ultras olandesi: «Distruggeremo Roma, demoliremo la fontana»

I sorteggi di Europa League hanno abbinato il Feyenoord e la Roma. I sentimenti dei tifosi dei giallorossi, e a dire il vero di tutti i cittadini di Roma, sono un misto di preoccupazione e attesa per un match tutto sommato abbordabile. Il match riporta alla memoria il terribile incrocio fra la squadra italiana e quella olandese nel lontano 2015. Ne scrive il Corriere dello Sport che avverte anche sul pericolo del nuovo incrocio in programma all'Olimpico il 20 aprile: "Gli olandesi Sono gli stessi che nel 2015 hanno devastato piazza di Spagna, teatro di una guerriglia con la polizia andata avanti per un pomeriggio intero, e danneggiato fra le altre cose anche la Barcaccia". Il quotidiano infatti riporta di nuove minacce da parte degli ultras olandesi.

