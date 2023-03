Feuromed | Prodi | Sud diventato deserto senza cattedrali

(Di sabato 18 marzo 2023) “E’ caduta la centralità del Mezzogiorno nella politica italiana, siamo passati dallenelal”. Lo ha detto Romano, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Il Sud – ha sottolineato l’ex premier – ha cessato per lungo tempo di essere punto di riferimento della politica italiana. Questa disparità non si può che risolversi creando un’attrazione nel Mezzogiorno che rovesci le aspettative, le attese, il punto di riferimento. E’ stato citato il porto di Gioia Tauro, ma sono punti ancora minori, è un gioiellino però è il 5% del porto di Anversa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha detto Romano Prodi, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell'economia in corso a Napoli. "Il Sud – ha sottolineato l'ex premier – ha cessato per lungo tempo di essere punto di ...