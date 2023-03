Feuromed | Manfredi | Grandi infrastrutture servono | sì a Ponte

Leggi su ildenaro

"Le, io sono stato sempre favorevole alla realizzazione delsullo Stretto perche' significa portare l'Alta Velocita' in Sicilia, e collegare maggiormente il Sud Italia e anche rafforzare ruolo del Sud come grandeverso l'Africa". Cosi' il sindaco di Napoli Gaetanointervenuto al Festival Mediterraneo dell'Economia in corso nel capoluogo campano. "E' una infrastruttura utile – ha aggiunto il Primo cittadino – con aspetti tecnici complessi, ma oggi la tecnologia ci consente di affrontare questa sfida".