Festival del Cinema Africano | d' Asia e America Latina 2023 al via oggi a Milano

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 marzo 2023) In arrivo la 32ª edizione deldel, d', ae online dal 18 al 26 marzo. L'unicoitaliano interamente dedicato all'approfondimento delletografie, delle realtà e delle culture di Africa,è in arrivo con 9 giorni di proiezioni, 50 film e tanti eventi speciali: dal 18 al 26 marzo, ae in streaming su MYmovies.it, ildel, d'anche quest'anno si svolgerà in forma ibrida e nelle sue tradizionali date di marzo. Nel ...