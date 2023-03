Festa Van der Poel: 'Non è da tutti arrivare da solo in questa Monumento' (Di sabato 18 marzo 2023) Il Mondiale di ciclocross vinto in Olanda, davanti alla sua gente, battendo Van Aert in volata. Una pausa e poi il ritorno alle corse su strada alla Strade Bianche (15°) e alla Tirreno - Adriatico (49°... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Il Mondiale di ciclocross vinto in Olanda, davanti alla sua gente, battendo Van Aert in volata. Una pausa e poi il ritorno alle corse su strada alla Strade Bianche (15°) e alla Tirreno - Adriatico (49°...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #MilanoSanremo. Festa Van der Poel: “Non è da tutti arrivare da solo in questa Monumento” - ZHelleina : Sempre più squallido qs GF! A Ori festa sontuosa, ad Anto no! Ori con culo e tette sempre in vista, lei e clan si n… - NinaTB_ : “Sono solo ad una festa bevo per tre, vorrei scordarmi di tutto ma non di te”, è capodanno lei piangeva, lui calcia… - RudiGhedini : #VanMorrison + #Cranberries, #Modena festa dell’Unità, 10-9-1994. Giornata lunghissima, speravo più in Dolores che… - MariaClaudiaDr1 : @CCokina12 Facile dire non sei sola, non credere che non ti vogliamo. Alla cena per la festa delle donne, si aprí,… -