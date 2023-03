Festa del papà cancellata, ora la scuola fa dietrofront: “Trovato compromesso”. Non ci voleva molto (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — Travolta dalle polemiche, ha cambiato idea. La preside della scuola materna di Viareggio che aveva sospeso i laboratori per la Festa del papà al grido di «Dobbiamo renderci conto che viviamo in una società diversa da quella di 50 anni fa», ha Trovato una soluzione condivisa per non scontentare nessuno: l’esigua minoranza di bambini «senza padre», che si era lamentata della discriminazione, e la maggioranza, quella che il papà ce l’ha e si ritrova esclusa dai giochi «intersezionali» dell’inclusione perché troppo in alto sul gradino del «privilegio» (come esso viene inteso dai progressisti). Festa del papà cancellata, la preside ci ripensa Il caso, per chi non lo avesse seguito, è esploso alcuni giorni fa, quando la direttrice della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — Travolta dalle polemiche, ha cambiato idea. La preside dellamaterna di Viareggio che aveva sospeso i laboratori per ladelal grido di «Dobbiamo renderci conto che viviamo in una società diversa da quella di 50 anni fa», hauna soluzione condivisa per non scontentare nessuno: l’esigua minoranza di bambini «senza padre», che si era lamentata della discriminazione, e la maggioranza, quella che ilce l’ha e si ritrova esclusa dai giochi «intersezionali» dell’inclusione perché troppo in alto sul gradino del «privilegio» (come esso viene inteso dai progressisti).del, la preside ci ripensa Il caso, per chi non lo avesse seguito, è esploso alcuni giorni fa, quando la direttrice della ...

