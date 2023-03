Festa del Papà 2023, frasi e messaggi di auguri da mandare su WhatsApp il 19 marzo 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Buona Festa del Papà, come fare degli auguri speciali? Sta per arrivare la Festa dedicata a tutti i Papà, una giornata nella quale esprimere tutto l’affetto che si prova per il proprio genitore. Si tratta di una ricorrenza festeggiata in tutto il mondo, anche se a volte le date non coincidono. Scopriamo qualche simpatico messaggio di auguri da inviare il 19 marzo, che quest’anno cade di domenica. In una domenica ancora più speciale del solito! Origini storiche della Festa del Papà La Festa del Papà ha delle origini storiche molto antiche: si fa risalire alla religione cattolica, nello specifico al giorno della morte di San Giuseppe, accaduto proprio il 19 marzo. Ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) Buonadel, come fare deglispeciali? Sta per arrivare ladedicata a tutti i, una giornata nella quale esprimere tutto l’affetto che si prova per il proprio genitore. Si tratta di una ricorrenza festeggiata in tutto il mondo, anche se a volte le date non coincidono. Scopriamo qualche simpaticoo dida inviare il 19, che quest’anno cade di domenica. In una domenica ancora più speciale del solito! Origini storiche delladelLadelha delle origini storiche molto antiche: si fa risalire alla religione cattolica, nello specifico al giorno della morte di San Giuseppe, accaduto proprio il 19. Ma ...

