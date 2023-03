Fedez sotto assedio in tribunale: segnatevi questa data (Di sabato 18 marzo 2023) Fedez, Sfera Ebbasta e Shablo, il suo manager sono stati convocati in tribunale venerdì 24 marzo. Per quel giorno il giudice Francesca Pizzi ha fissato la prossima udienza del processo bis sulla strage di Corinaldo. La vicenda risale alla notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, quando al "Lanterna Azzurra Clubbing". All'epoca, nella discoteca del marchigiano, era previsto un concerto del rapper Sfera Ebbasta. Poco prima però alcuni individui hanno spruzzato nella sala dello spray al peperoncino causando panico tra la folla presente. Le persone al concerto si sono date alla fuga, ma una delle due uscite d'emergenza era chiusa. La calca è stata mortale per sei persone. Tra le vittime una giovane mamma e cinque adolescenti. Fedez e il collega sono chiamati dalla procura come testimoni. Per gli artisti si tratta della terza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), Sfera Ebbasta e Shablo, il suo manager sono stati convocati invenerdì 24 marzo. Per quel giorno il giudice Francesca Pizzi ha fissato la prossima udienza del processo bis sulla strage di Corinaldo. La vicenda risale alla notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, quando al "Lanterna Azzurra Clubbing". All'epoca, nella discoteca del marchigiano, era previsto un concerto del rapper Sfera Ebbasta. Poco prima però alcuni individui hanno spruzzato nella sala dello spray al peperoncino causando panico tra la folla presente. Le persone al concerto si sono date alla fuga, ma una delle due uscite d'emergenza era chiusa. La calca è stata mortale per sei persone. Tra le vittime una giovane mamma e cinque adolescenti.e il collega sono chiamati dalla procura come testimoni. Per gli artisti si tratta della terza ...

