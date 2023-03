Federica Panicucci | l’indiscrezione fa tremare i fan | potrebbe cambiare tutto

(Di sabato 18 marzo 2023) È uno dei volti più amati della nostra tv, una vera e propria regina di Mediaset. E ben presto per lei inizierà una nuova avventura al timone di un fortunatissimo programma di Italia 1. Parliamo di, che è pronta a condurre la seconda edizione di Back to school, prendendo il posto di Nicola … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giada70204001 : Federica panicucci non si tocca - Giada70204001 : @CIAfra73 @MauryKostanzo @Usaunaltronome @vitaparanoia04 @alessio___1 Federica panicucci non si tocca - Gio55981465 : RT @MauryKostanzo: Siccome non vogliono dire che Federica Panicucci batte Storie Italiane, oggi si inventano - come un anno fa - che lascer… - PaoloBonadeo : RT @MirellaPascali: Ma solo a me, Federica Panicucci ricorda dGrecia Colmenarez, nelle telenovelas di anni fa?!?! - MirellaPascali : Ma solo a me, Federica Panicucci ricorda dGrecia Colmenarez, nelle telenovelas di anni fa?!?! -

Possibile addio a Mattino Cinque per. La storica conduttrice potrebbe lasciare il programma di Canale 5 dopo ben 14 anni. Laha infatti preso il posto di Barbara d'Urso nel lontano 2009. Non si conoscono i ...potrebbe lasciare per sempre Mattino Cinque per trasferirsi su Italia 1.: Da Canale 5 a Italia 1 A quanto pare, ci sono delle novità professionali in vista per ...... tenendo presente che è stato svelato l'oroscopo della settimana (svelato a Mattino Cinque dae Francesco Vecchi): LEONE : quello di marzo sarà un weekend riflessivo. Per alcuni ...

Federica Panicucci, clamoroso a Mediaset: dopo 14 anni... tam-tam impazzito Liberoquotidiano.it

Ecco di cosa si tratta. Federica Panicucci, cosa potrebbe accadere alla conduttrice: l’indiscrezione non passa inosservata l telespettatori non vedono l’ora di tuffarsi in una nuova, divertentissima, ...Ecco tutto quello che c'è da sapere. Rivoluzione Back to School: conduce Federica Panicucci. Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge tra i vip sotto esame. Ecco tutto il cast Il lungo periodo ...