Federica Panicucci, clamoroso a Mediaset: dopo 14 anni... tam-tam impazzito (Di sabato 18 marzo 2023) Possibile addio a Mattino Cinque per Federica Panicucci. La storica conduttrice potrebbe lasciare il programma di Canale 5 dopo ben 14 anni. La Panicucci ha infatti preso il posto di Barbara d'Urso nel lontano 2009. Non si conoscono i motivi e neppure se la trasmissione vedrà un solo conduttore oppure una nuova sostituta che affiancherà Francesco Vecchi. A lanciare l'indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi, dove si parla di un nuovo progetto lavorativo per la Panicucci, magari un programma serale di Italia Uno. Intanto la conduttrice sarà al timone di "Back to school", dove costringerà personaggi della tv, musica e sport, chiamati i Ripetenti, a mettersi in gioco e a tornare sui banchi di scuola. Tra questi Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Gigi e ...

