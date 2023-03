“Fatemi tornare sul set” Jerry Calà già scalpita dopo l' infarto

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 marzo 2023) Tanto spavento per, ricoverato d'urgenza nella notte a Napoli ed è stato operato per uno stent coronarico. L'attore e cantante sta bene e vuoleal più presto al lavorola disavventura. “Ci ho appena chiacchierato, l'intervento è andato benissimo e lui vorrebbesul set già tra due-tre giorni ma penso che ci vorrà almeno una settimana”, ha detto all'AGI il suo agente, Alex Tempestini. «Sta bene, è sereno e sta già organizzando il suo ritorno al lavoro. Ho passato la mattina con lui in ospedale, non è già più in terapia intensiva, ha avuto un piccoloe gli hanno messo uno stent. Sta bene, non dico che sia già in piedi, ma parla e discute, chiede ‘quando torno e quando non torno', perché stavamo girando un film» il resto delle parole ...