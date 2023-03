Famiglie omogenitoriali, Rita: «Ho due mamme, cosa vi fa paura di noi?» (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo lo stop delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita con due mamme imposto al Comune di Milano, le Famiglie omogenitoriali scendono in piazza. La storia di Rita Leggi su vanityfair (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo lo stop delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita con dueimposto al Comune di Milano, lescendono in piazza. La storia di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Il #PD aderisce al presidio di sabato a Milano, contro questo attacco molto duro ai diritti dei bam… - marcocappato : Mentre il Governo sguinzaglia i Prefetti contro il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, due giudici puglie… - chiaragribaudo : Primo vero atto ostile contro i diritti civili, firmato #Meloni e #Piantedosi. A #Milano il sindaco @BeppeSala cost… - gayit : Perché @BeppeSala non ha detto “Disobbedisco” alla richiesta del Governo Meloni di fermare la registrazione delle f… - teodico : RT @mariannaaprile: 'committente', 'compravendita', 'mercato dei bambini'. Si può non capire (è evidente) o non condividere, ma non rispett… -