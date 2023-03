Famiglie lgbt, Sala: “Se il parlamento si muove, riprendo le firme” (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO – Se il parlamento inizierà a muoversi sul tema dei diritti delle Famiglie omogenitoriali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala (foto) è pronto a riprendere a firmare le trascrizioni dei certificati di nascita, interrotte la scorsa settimana a seguito della circolare del Viminale in materia. “Voglio che si avvii almeno un dibattito in parlamento”, ha detto Sala a margine della manifestazione in piazza della Scala a Milano.”Io chiedo di non girarsi dall’altra parte e di trovare una soluzione, oggi c’è un vuoto normativo, la presidente del consiglio di tutti gli italiani deve considerare che questa è una comunità molto vasta”, ha detto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO – Se ilinizierà arsi sul tema dei diritti delleomogenitoriali, il sindaco di Milano Giuseppe(foto) è pronto a riprendere a firmare le trascrizioni dei certificati di nascita, interrotte la scorsa settimana a seguito della circolare del Viminale in materia. “Voglio che si avvii almeno un dibattito in”, ha dettoa margine della manifestazione in piazza della Scala a Milano.”Io chiedo di non girarsi dall’altra parte e di trovare una soluzione, oggi c’è un vuoto normativo, la presidente del consiglio di tutti gli italiani deve considerare che questa è una comunità molto vasta”, ha detto. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - SimoneAlliva : Migliaia di penne levate verso il cielo di #Milano, simbolo delle firme sui registri che non possono essere più app… - localteamtv : Milano, manifestazione famiglie arcobaleno. Luca Paladini, dell'associazione dei Sentinelli: 'Il governo ha come ta… - Giu_ggiola : RT @SimoneAlliva: C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha detto ch… - ancora_lorenzo : RT @LucillaMasini: Famiglie omogenitoriali. Salvini replica a chi gli fa notare il vuoto legislativo: 'Io apro cantieri'. Faccio cose, vedo… -