Famiglie arcobaleno in piazza a Milano | una legge per i diritti

(Di sabato 18 marzo 2023) Una "mobilitazione permanente", per arrivare ad unache riconosca leomogenitoriali. Perché la circolare del Viminale che ha imposto lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita "è una persecuzione nei confronti della nostra comunità, una vendetta sulla pelle dei bambini". Le associazioni dellenon si rassegnano all'idea che "sia il governo a decidere quale sia una famiglia e chi è figlio di questo Paese". E allora indella Scala si trovano in 10mila - dicono gli organizzatori - a chiedere il riconoscimento dei, alzando al cielo una penna biro, il simbolo di quella trascrizione - ora impedita ai sindaci - che permette ad entrambi i genitori dello stesso sesso di esercitare il ruolo genitoriale anche ai sensi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni… - SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - localteamtv : Milano, manifestazione delle famiglie arcobaleno in Piazza della Scala. Battibecco tra Francesca Pascale e Piero Ri… - Angeloventura56 : RT @elio_vito: Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni ma in no… - MicDivoq3 : RT @Ferula18: Il nero dell'ideologia di questo governo fascista non potrà mai oscurare i colori delle famiglie arcobaleno ?? Mai. Solidariet… -

Le associazioni dellenon si rassegnano all'idea che "sia il governo a decidere quale sia una famiglia e chi è figlio di questo Paese". E allora in piazza della Scala si trovano ...Ha preso il via sulle note di 'Bella ciao' la manifestazione dellea Milano per protestare contro lo stop alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali imposto dal governo al Comune di Milano . 'Giù le mani dai nostri figli e dalle ..."Carne e sangue di questo Paese", in piazza, in nome dei diritti dei figli nati daomogenitoriali. In nome dei diritti dei bambini figli di due mamme o di due papà ai quali, a causa di un atto del prefetto, il Comune di Milano si è visto costretto a negare la trascrizione ...

Manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano. Arrivati Pascale e (a sorpresa) Sala. Schlein: «Pronta una legge in parlamento». Loreto, in 2 mila al corteo per Dax Corriere Milano

Il mondo delle famiglie arcobaleno e delle associazioni Lgbtq+ è sceso in piazza a Milano per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. La ...Elly Schlein ha partecipato alla manifestazione delle famiglie arcobaleno di oggi a Milano. La neosegretaria del Pd ha detto che una proposta di legge per i diritti delle famiglie Lgbtqi+ è pronta per ...