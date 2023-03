Falso allarme bomba sul volo Pisa-Palermo, due ore di emergenza all'aeroporto di Punta Raisi (Di sabato 18 marzo 2023) In serata, dopo una telefonata anonima, sono scattate le procedure di sicurezza. Gli aerei in arrivo dirottati a Catania. Ritardi sulle partenze Leggi su repubblica (Di sabato 18 marzo 2023) In serata, dopo una telefonata anonima, sono scattate le procedure di sicurezza. Gli aerei in arrivo dirottati a Catania. Ritardi sulle partenze

Dopo le verifiche degli artificieri, lo scalo è tornato pienamente operativo. Tre i voli dirottati a Catania…