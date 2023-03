F1 | Verstappen domina le libere 3 a Jeddah Deludono le Ferrari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Arabia Saudita FP3, Ferrari lontane da Red Bull: Verstappen domina - MCalcioNews : Verstappen domina, la Ferrari arranca - sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP, #Verstappen domina anche le prove libere 3: #Ferrari indietro - corsedimoto : FORMULA 1 - Tempi ufficiali e classifica finale dell'ultimo turno di prove libere di F1 a Jeddah. Verstappen domina… - cagliarilivemag : Verstappen domina le libere in Arabia Saudita, Ferrari lontane -

Red Bull padrona anche nelle terze e ultime prove libere. A segnare il miglior tempo è Max Verstappen in 1'28''485 davanti al compagno di squadra Sergio Perez (+0'613) ed alla Aston Martin di Fernando Alonso (+0''98). Lontane le Ferrari: Charles Leclerc chiude sesto (+1''103), mentre Carlos Sainz chiude più indietro. Max Verstappen è stato il pilota più veloce della prima giornata di prove libere in Arabia Saudita. Il pilota della Red Bull ha chiuso il venerdì davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso.

Gp Arabia: Verstappen domina le libere, Ferrari ancora lontane Agenzia ANSA

Sempre e solo Max Verstappen al comando. Dopo i miglior tempi nella prima e seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita, il pilota olandese della Red Bull è il più veloce anche ...Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz, infatti, pagano un distacco notevole da Max Verstappen: rispettivamente, il monegasco ha chiuso sesto a +1.103, mentre lo spagnolo ha terminato la sessione al ...