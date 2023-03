F1, Toto Wolff: “Abbiamo l’opportunità di salire sul podio” (Di sabato 18 marzo 2023) Qualifiche tra luci e ombre quelle del GP d’Arabia Saudita, sede del secondo round del Mondiale 2023 di F1, per la Mercedes. La scuderia di Brackley ha potuto contare sull’ottima prestazione di George Russell che, in conseguenza della penalità di 10 posizioni in griglia del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), scatterà dalla terza piazzola domani, mentre solo dalla settima sarà un Lewis Hamilton sotTotono. La W14 continua a manifestare problemi di bilanciamento e il riscontro di Russell è più da legare al grande talento del pilota britannico, mentre su Hamilton c’è da capire cosa si sia sbagliato sugli assetti. Alla fine della fiera, dalla pole-position partirà la Red Bull del messicano Sergio Perez, mentre il campione del mondo in carica, Max Verstappen, inizierà dalla 15ma casella per via di un problema al semiasse nel corso della Q2 che l’ha costretto a chiudere ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Qualifiche tra luci e ombre quelle del GP d’Arabia Saudita, sede del secondo round del Mondiale 2023 di F1, per la Mercedes. La scuderia di Brackley ha potuto contare sull’ottima prestazione di George Russell che, in conseguenza della penalità di 10 posizioni in griglia del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), scatterà dalla terza piazzola domani, mentre solo dalla settima sarà un Lewis Hamilton sotno. La W14 continua a manifestare problemi di bilanciamento e il riscontro di Russell è più da legare al grande talento del pilota britannico, mentre su Hamilton c’è da capire cosa si sia sbagliato sugli assetti. Alla fine della fiera, dalla pole-position partirà la Red Bull del messicano Sergio Perez, mentre il campione del mondo in carica, Max Verstappen, inizierà dalla 15ma casella per via di un problema al semiasse nel corso della Q2 che l’ha costretto a chiudere ...

