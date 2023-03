F1 su TV8, GP Arabia Saudita 2023: orario in chiaro, programma, diretta e differita qualifiche (Di sabato 18 marzo 2023) Seconde qualifiche del 2023 per la Formula Uno. Oggi, sabato 18 marzo, sarà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Arabia Saudita. Il format sarà quello canonico. Dunque farà fede il miglior tempo sul giro secco ottenuto nel Q3, la terza e ultima delle fasi in cui sarà divisa la sessione. In precedenza, il Q1 e il Q2 serviranno, come di consueto, a scremare da 20 a 10 il novero di pretendenti alla pole position. LA diretta LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP DI Arabia Saudita DI F1 ALLE 14.30 E 18.00 A proposito di pole position, lo scorso anno Jeddah fu teatro della prima (e tutt’ora unica) miglior prestazione in qualifica di Sergio Perez. Il messicano fu, però, uno dei principali delusi della gara, poiché non salì neppure sul podio, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Secondedelper la Formula Uno. Oggi, sabato 18 marzo, sarà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di. Il format sarà quello canonico. Dunque farà fede il miglior tempo sul giro secco ottenuto nel Q3, la terza e ultima delle fasi in cui sarà divisa la sessione. In precedenza, il Q1 e il Q2 serviranno, come di consueto, a scremare da 20 a 10 il novero di pretendenti alla pole position. LALIVE DI FP3 EDEL GP DIDI F1 ALLE 14.30 E 18.00 A proposito di pole position, lo scorso anno Jeddah fu teatro della prima (e tutt’ora unica) miglior prestazione in qualifica di Sergio Perez. Il messicano fu, però, uno dei principali delusi della gara, poiché non salì neppure sul podio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : F1 oggi, GP Arabia Saudita 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 - infoitsport : Qualifiche F1 GP Arabia oggi, orari TV8 e Sky - infoitsport : F1 su TV8, GP Arabia Saudita 2023: orario qualifiche in chiaro, programma, diretta e differita - infoitsport : LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: orario qualifiche TV8. Sainz: “Più vicini alla Red Bull” - zazoomblog : F1 Gp Arabia Saudita: gli orari – Quando e dove vedere qualifiche e gara in tv (Sky Now e Tv8) - #Arabia #Saudita:… -