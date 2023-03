F1, Sergio Perez in pole position nel GP d’Arabia Saudita. Alonso in prima fila, 4° Sainz, K.O. Verstappen (Di sabato 18 marzo 2023) Sergio Perez conquista la pole position a Jeddah e partirà davanti a tutti domani al via del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, valido come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull, alla seconda affermazione della carriera in qualifica (la prima arrivò l’anno scorso sulla stessa pista), ha tenuto alti i colori del Drink Team in contumacia di un Max Verstappen eliminato in Q2 e solo 15° a causa di un guasto meccanico. Charles Leclerc ha stampato il secondo tempo assoluto delle prove ufficiali a soli 155 millesimi dall’1’28?265 di Checo, dovendo però scontare una penalità di 1o posizioni in griglia per l’utilizzo della terza centralina stagionale sulla sua SF-23. Scala dunque in prima fila ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)conquista laa Jeddah e partirà davanti a tutti domani al via del Gran Premio dell’Arabia2023, valido come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull, alla seconda affermazione della carriera in qualifica (laarrivò l’anno scorso sulla stessa pista), ha tenuto alti i colori del Drink Team in contumacia di un Maxeliminato in Q2 e solo 15° a causa di un guasto meccanico. Charles Leclerc ha stampato il secondo tempo assoluto delle prove ufficiali a soli 155 millesimi dall’1’28?265 di Checo, dovendo però scontare una penalità di 1o posizioni in griglia per l’utilizzo della terza centralina stagionale sulla sua SF-23. Scala dunque in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fio1512 : RT @alexescalera17: DON SERGIO PEREZ - OA_Sport : F1, Sergio Perez in pole position nel GP d’Arabia Saudita. Alonso in prima fila, 4° Sainz, K.O. Verstappen - - TicinoGazzetta : Sergio Perez fa la pole in Arabia Saudita, Leclerc partirà davanti a Verstappen - Mara111428 : RT @alexescalera17: DON SERGIO PEREZ - anaverstappen1 : RT @BRredbullracing: WELL…SERGIO PEREZ É POLE POSITION ????????? -